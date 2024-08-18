關楓馨吃貨攻略 日行2萬步

藝人關楓馨早前與媽咪及妹妹「3個女人一個墟」到東京旅行，幾乎每年到當地一次的她，例必四出搵食及逛街，由於天氣酷熱，她笑言會比在港時穿得較清涼。

她表示在日本每天最少吃4、5餐，而且相當有規律，她笑說：「起身唔太肚餓，就去便利店買少少嘢食，然後午飯、下午茶、甜品、雪糕、晚餐，返酒店之前再去便利店買消夜。同妹妺去旅行好夾，因為大家都為食，可以互相分享，試唔同嘅嘢。」

3母女傾心事 她又笑言逛街當運動，隨時準備好胃口狂擦美食：「基本上每日行2萬至2萬5千步，消耗好大，可以一路行一路不停食嘢。」講到美食，她直言較少去網紅推介的食肆或人氣店，因為往往要排長龍，也試過「中伏」，情願由日本朋友推介隱世小店，反而有驚喜。雖然做藝人要保持體態，但她揚言在日本不會節制，情願返港後食番薯、雞胸肉努力減肥。

對於暫時撇甩爸爸關禮傑，她笑說：「因為爸爸唔係太鍾意行街，我哋睇女仔嘢佢又唔啱，同埋3個女人去旅行可以傾多啲密偈，可以講爸爸壞話，哈哈！」