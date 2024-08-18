中娛星動：G.E.M.舞台冒煙火 嚇到速逃

「宇宙巨肺」鄧紫棋（G.E.M.）忙於舉行巡唱，她於騷前綵排時「遇險」，舞台突然放煙火，嚇到她拔足而逃，怎料原來只是工作人員送驚喜，為前日生日的她慶生，場面搞笑。

G.E.M.最近忙於舉行《I AM GLORIA》世界巡迴演唱會，前日33歲生日的她，於開騷前綵排時，舞台突然冒起煙火，經驗豐富的她都被嚇倒，本能反應就是立即急急跑走，不過原來只是虛驚一場，是一眾工作人員為她預先準備的驚喜，放完煙火後，送上3層生日大蛋糕，蛋糕不但有琴鍵、音符作裝飾，上面更坐住G.E.M.演唱會造型公仔，相當有心思，G.E.M.的心情立即平復過來，興奮晒V與一眾工作人員慶祝生日，場面愉快。

王君馨睇騷感動到喊 而G.E.M.的一班好友包括何超蓮、王君馨、衛蘭及男友Mark妹妹魏韵芝，早前亦齊齊支持其演唱會，王君馨網晒後台合照，並留言送上生日快樂，又笑指演唱會太感動，喊足3次！去年G.E.M.生日的時候，造型師男友Mark為她送上大束紅玫瑰，傳出好事近的消息，不過今年她生日，男友還未公開送祝福，令網民紛紛好奇男友今年怎樣跟她慶祝生日呢？

另外，被網民封為「華語樂壇一姐」的她，將於8月22至25日在北京鳥巢「4連開」，她表示會有連串驚喜，打造全新的舞台，令歌迷都相當期待。