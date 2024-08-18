何泳芍恨床戰朱敏瀚 唔收錢都得
無綫小花李芷晴（Stephanie）及何泳芍（Honey）日前為繽FUN星網節目《真係咁Friend？》擔任嘉賓，談到「最不想與哪位藝人合作」，Stephanie即苦惱表示：「最唔想同好靚嘅藝人合作，即係我覺得Angelababy好靚，但我唔會想同佢合作，因為外貌相比之下，會顯得我好樣衰。」及後再被問到疑似「假胸」一事，面對網民負評，她坦言已經不太理會，又笑指Honey最能為她做證，皆因大家於參賽期間，需要在後台極速換衫，大家早已肉帛相見。
同樣擁有34D好身材的Honey，提到早前受訪被陳若思（Amber）爆說想拍AV一事，她即時澄清：「我意思係如果有套戲或電影，有呢個需要，即係好似湯唯《色，戒》，我係為藝術而去做，而唔係冇原因咁去做。」對於最想與哪位男藝人拍親熱床上戲，她指拍攝劇集《痞子殿下》時，覺得朱敏瀚非常帥氣，如能與對方拍攝親熱床上戲，她表示完全不介意，甚至豪言：「唔收騷錢都OK」。
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