何泳芍恨床戰朱敏瀚 唔收錢都得

無綫小花李芷晴（Stephanie）及何泳芍（Honey）日前為繽FUN星網節目《真係咁Friend？》擔任嘉賓，談到「最不想與哪位藝人合作」，Stephanie即苦惱表示：「最唔想同好靚嘅藝人合作，即係我覺得Angelababy好靚，但我唔會想同佢合作，因為外貌相比之下，會顯得我好樣衰。」及後再被問到疑似「假胸」一事，面對網民負評，她坦言已經不太理會，又笑指Honey最能為她做證，皆因大家於參賽期間，需要在後台極速換衫，大家早已肉帛相見。