傳感情變淡 唔鍾意放閃 謝東閔組情侶檔 朱智賢請食檸檬

離巢藝人謝東閔前晚孖女友朱智賢出席活動，謝東閔表示與無綫和平分手，並強調無綫高層樂易玲對他非常好，又謂恨跟女友情侶檔拍寵物節目，不過朱智賢就「唔畀面」拒絕和男友合作。至於近日有傳二人感情變淡，他們就雙雙否認，稱一直不喜歡在網上放閃。

謝東閔、朱智賢和鍾柔美等人前晚現身仁濟醫院慈善舞會，今次是謝東閔離巢後首次出席活動，他表示離開後感開心，笑言過去14年一直與同一間公司合作，所以是時候出去發掘新機遇，又謂未知會否再簽公司：「因為我決定要走嘅時候都冇乜準備，但覺得離開咗先。」他又表示想和女友朱智賢一起拍寵物題材的節目，指家中狗狗年紀老邁，病痛纏身，所以如果拍寵物節目就可以帶埋狗狗，方便照顧。問到有沒有與舊公司在合約上發生拗撬？他表示沒有，又表示樂易玲對他非常好。談到近日有傳媒指二人感情變淡，謝東閔笑言經常見到這些報道，但不知原因，又謂二人感情一向低調。

至於朱智賢則表示不想和男友合作拍寵物節目，因為覺得這樣對寵物來說太辛苦，還是拍人比較好：「我唔介意拍旅遊節目，可以拍《3日2夜》一齊去冒險。」至於和男友感情變淡，朱智賢就否認，又指他們一向不喜歡在網上放閃。

鍾柔美扮飲醉 同場的鍾柔美近日開始了新劇《特勤女將》的拍攝，又謂劇組前輩好犀利，表現專業，她透露有向前輩詢問背誦劇本的技巧，自言是本色演出：「我喺劇都係負責跳舞唱歌做自己，所以冇乜演技，不過有一場戲要扮飲醉酒，但我未試過飲醉，所以惟有扮企唔穩。」