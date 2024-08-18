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郭晉安踎茶記顯憔悴
視帝郭晉安今年5月宣布離婚，回復單身的他繼續發展演藝事業，為無綫劇集《金式森林》進行拍攝。而即將「登六」的郭晉安近日被網民野生捕獲，相中見他身處內地的茶記開餐，戴着金絲眼鏡，兩鬢白髮，神情略顯憔悴，有人指視帝出現了斷崖式衰老，不過，亦有心水清的網民糾正，表示相中的造型只是《金》劇角色所需而已。
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