與陳曉畢業後首次搭檔 林夏薇晒古裝Look 獲封「最美慈禧」
視后林夏薇早前北上開工，近日還趁劇集煞科首度公開劇照，她所飾演的慈禧一角，古裝造型驚艷網民，被封為「最美慈禧」。
林夏薇近來北上拍劇，首度與內地男星好友陳曉合作。而近日劇集終於煞科，林夏薇在社交網分享了多張合照，並有感而發：「殺青快樂！這次拍攝真的非常有意義，因為我同陳曉終於……終於好同學畢業之後第一次合作了！而且仲要係古裝，仲要咁有發揮的角色，有一種完成心願的感覺，排戲時彷彿回到大學交功課的時候。除了老同學相聚又認識了很多新朋友，感謝導演張挺同所有台前幕後工作人員的照顧，真的好親切，後會有期！期待下一次的相遇！」她又曝光劇中角色的造型照，透露自己飾演「慈禧太后」一角，獲網民大讚是「最美慈禧」。
分身乏術冇假放
林夏薇接受本報訪問時表示：「拍攝非常開心，好有意義，同陳曉畢業之後終於合作，又係我第一次清朝裝扮，今次飾演慈禧，呢個角色都好大挑戰，好多新嘗試。雖然拍攝時每日都係40幾度，大家着住古裝係比較辛苦，每日都要飲正氣水防暑，但係大家拍攝氛圍好好，好開心，大家都好期待再相遇。」問到拍完劇是否準備放大假，陪老公去旅行充電？她說：「好忙啊，冇得放假，準備又要新劇造型，不過細節就要保密。」
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