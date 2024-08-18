與陳曉畢業後首次搭檔 林夏薇晒古裝Look 獲封「最美慈禧」

林夏薇近來北上拍劇，首度與內地男星好友陳曉合作。而近日劇集終於煞科，林夏薇在社交網分享了多張合照，並有感而發：「殺青快樂！這次拍攝真的非常有意義，因為我同陳曉終於……終於好同學畢業之後第一次合作了！而且仲要係古裝，仲要咁有發揮的角色，有一種完成心願的感覺，排戲時彷彿回到大學交功課的時候。除了老同學相聚又認識了很多新朋友，感謝導演張挺同所有台前幕後工作人員的照顧，真的好親切，後會有期！期待下一次的相遇！」她又曝光劇中角色的造型照，透露自己飾演「慈禧太后」一角，獲網民大讚是「最美慈禧」。