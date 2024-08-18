姜濤冤氣賀Stanley AK𢱑拍旅遊節目 孖Jeremy遠征非洲

MIRROR多位成員分別蒲頭，Anson Kong與Jeremy有意到非洲拍旅遊節目；即將生日的Stanley有姜濤相伴甜蜜慶生；「潛水」多時的Frankie則孖隊友睇音樂劇，12子團魂常在，兄弟情深。

Anson Kong（AK）昨日偕Jeremy現身機場直播室，各自有半百Fans捧場，兩人表示中秋節前先推出新團歌，再分組發展，AK透露將偕逾兩位成員錄新歌及拍MV，但名單要賣關子，又指12子默契十足，即使分組一樣合拍。

AK與Jeremy分屬不同組別，但互相視為最佳「旅行腳」，AK大讚Jeremy細心：「我只要帶個人同Passport就可以起程，佢會帶晒所有嘢。」自認「外貌協會」成員的Jeremy則貪AK靚仔：「有佢陪開心啲。」AK隨即自爆兩人有興趣到非洲旅行，覺得一世人必要睇一次動物大遷徙及見識亞瑪遜熱帶雨林，更𢱑公司開旅遊節目：「但最難係同公司度一個月假。」談及Jeremy新歌《TOXIC!》的收看次數破百萬，AK揚言有支持，問可有支持偶像郭富城？他表示尚未捧場：「一定會同經理人去睇。（外界對城城嘅髮型好大回響！）冇睇任何報道，咁先睇到最真實一面。」

Frankie出關睇音樂劇 講起ERROR成員吳保錡被爆留宿「女神」菊梓喬香閨，AK與Jeremy驚訝地「吓」了一聲，問可會恭喜保錡，AK說：「我相信每個男仔都有一套方法，唔評論佢嗰套武功啦！如果真係先恭喜佢。」他讚保錡優點多，除了細心，跑馬拉松夠長氣又持久，笑說：「保錡呢單嘢夠請食飯啦！」而保錡昨日出席活動時，承認與菊梓喬了解中。

另外，將於本月20日迎來34歲牛一的Stanley，除獲Fans籌辦生日應援外，港版《無用的謊言》劇組亦為他提早慶祝，姜濤上載Sweet爆合照搞鬼問：「Am I First One？」Stanley回覆：「Yes！我願意！」冧到姜濤即甫壽星仔獨照，大讚他是「永遠No.1」，Stanley亦回禮說：「Wahh，講呢啲，you too na」這對「大表姜」CP夠晒冤氣！

至於另一隊友Frankie自圈外女友引爆連串風波後甚為低調，日前他終「蒲頭」，偕Jeremy及Edan欣賞梁祖堯與葛民輝等主演的音樂劇《Di-Dar》，頭戴Cap帽的他下巴帶點鬚根，略為憔悴。