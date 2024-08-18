朱一龍主演作失利 獨攬責任護手足

內地影帝朱一龍曾憑電影《消失的她》創下35億元人民幣（約38億港元）票房佳績，由他主演及首任聯合監製的新片《負負得正》日前上映。由於他一直獲讚是力壓胡歌的中生代第一小生，又是扛劇能力最強的男演員之一，《負》片上映前被寄予厚望，認為票房必定大爆，不過，該片上映8天，票房只得6,565萬元人民幣（約7,147萬港元），預測總票房跌至7,600萬（約8,273萬港元），票房「墊底」，成績遠不及預期，甚至不敵檀健次、張婧儀數月前的小成本影片《被我弄丟的你》所得的2.11億元人民幣（約2.3億港元）票房。

最近朱一龍的粉絲對其經理人及宣傳團隊相當不滿，對此，朱一龍日前在深圳路演時自言已是一個成熟男人，而在最青澀的時候，團隊撐着傘支撐着籍籍無名的他，現在他沐浴在陽光之下，絕不能讓他們沐浴在雨中，他就像尊重觀眾一樣尊重所屬團隊。他知道各人可能比較焦慮，但這不該是大家承擔的壓力，而是應該由他自己來承擔。此番話令各人大為感動，讚他「有膊頭」。