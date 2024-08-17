逾億追隨者加持 社交網生金蛋 Lisa出Po價486萬 拋離隊友稱冠
韓團BLACK PINK泰籍成員Lisa，社交網擁有逾億追隨者，帶貨力強，難怪出Po價高達486萬港元，拋離隊友兼稱霸K-Pop歌手！昨日她推出新歌，唱好新時代女性，MV上架半天已破千萬點擊。
近日有海外網站公布K-Pop歌手「2024年社交網贊助貼文吸金榜」，在全球影響力驚人的Lisa，每則貼文勁賺486萬港元，冠絕當地藝人。而其隊友的號召力亦不遑多讓，Jennie以398萬港元屈居No.2，追得很貼的Jisoo與Rose亦分別高達約369萬及368萬港元；天團防彈少年團成員Jin與隊長RM，各以約227萬及218萬港元緊隨其後。至於近年在海外人氣爆燈的韓團ASTRO成員「臉蛋天才」車銀優，同樣帶貨力強勁，以213萬港元出Po價躋身第7位。
新歌搵外援
另外，Lisa繼6月底推出Solo歌《ROCKSTAR》熱爆海外後，力邀西班牙天后Rosalia合作的新歌《New Woman》於昨日公開，MV上架短短半天已突破1,000萬點擊。她與隊友去年在美國大型戶外騷《Coachella音樂節》為Rosalia打氣，騷後在後台合照，並相約同遊當地。兩人在MV中大晒深厚姊妹情，其中一幕Rosalia的唇環緊扣Lisa的耳環，傳達出作為新時代女性的兩人打破世俗束縛，活出自我與自信。
本文連結 : https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20240817-0817_00288_081/逾億追隨者加持--社交網生金蛋--Lisa出Po價486萬--拋離隊友稱冠
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：