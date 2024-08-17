逾億追隨者加持 社交網生金蛋 Lisa出Po價486萬 拋離隊友稱冠

近日有海外網站公布K-Pop歌手「2024年社交網贊助貼文吸金榜」，在全球影響力驚人的Lisa，每則貼文勁賺486萬港元，冠絕當地藝人。而其隊友的號召力亦不遑多讓，Jennie以398萬港元屈居No.2，追得很貼的Jisoo與Rose亦分別高達約369萬及368萬港元；天團防彈少年團成員Jin與隊長RM，各以約227萬及218萬港元緊隨其後。至於近年在海外人氣爆燈的韓團ASTRO成員「臉蛋天才」車銀優，同樣帶貨力強勁，以213萬港元出Po價躋身第7位。