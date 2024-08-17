譚杏藍收巨型鑽戒封盤

現年34歲的歌手「小花」譚杏藍（Hana）於社交網宣布接受高大男友Ronald求婚，更晒出巨型鑽戒，二人貼出於日本旅行的照片，同行還有不少朋友，而男友就於漫天煙火下求婚，相當浪漫，Hana發文興奮表示：「Thank you & YES。餘生還請繼續多多指教。」