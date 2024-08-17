8月17日(六)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
08月17日 (六)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
蔡卓宜小背心騷Quali 清涼一「夏」
馬來西亞女星蔡卓宜近日於社交網分享旅遊靚相，只見她身穿吊帶上衣搭配紅色熱褲，大晒修長美腿，並展現迷人笑容，她寫道：「夏日必備小背心穿搭！自信的女孩有糖吃。」不少網友留言大讚：「瘦而有肉，也是你的魅力」、「好喜歡蔡蔡的笑容和身材」。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20240817-0817_00282_072/蔡卓宜小背心騷Quali--清涼一「夏」
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc