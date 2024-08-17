蔡卓宜小背心騷Quali 清涼一「夏」

馬來西亞女星蔡卓宜近日於社交網分享旅遊靚相，只見她身穿吊帶上衣搭配紅色熱褲，大晒修長美腿，並展現迷人笑容，她寫道：「夏日必備小背心穿搭！自信的女孩有糖吃。」不少網友留言大讚：「瘦而有肉，也是你的魅力」、「好喜歡蔡蔡的笑容和身材」。