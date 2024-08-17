擴散至淋巴 吳忻熹乳癌復發：有等死感覺
1998年港姐季軍吳忻熹（前名：吳文忻）13年前與「南丫島王子」陳劍陵結婚，育有2女的她專心相夫教女，過着少奶奶生活，鮮有現身幕前，但不時透過社交網分享生活點滴。
不過，日前她自爆兩年前確診患上乳癌，當時腫瘤面積不算大，及後還做了切除手術，沒料今年不幸復發，並已發展至第3期、擴散至淋巴腺。昨日，本報致電吳忻熹慰問，通話期間她聲音沙啞，並不停咳嗽，情況令人憂心。
與家人共同面對
向來報喜不報憂的吳忻熹，表示患病以來只曾告知丈夫及1、2位朋友，經過手術切除約2.5厘米的癌細胞後拒絕化療，決定採取自然療法，沒想到如今癌症復發，癌細胞更增長至5、6厘米，甚至擴散至淋巴，目前已無法通過手術處理，必須接受化療及免疫治療。突如其來的病情惡化令她束手無策，最後決定向家人坦誠並一起面對，她在社交網上載化療時的自拍照，在副作用影響下，見她身形明顯消瘦，更坦言曾有過「在家中等死」的感覺，但樂觀的她不忘為自己打氣：「醫好自己幫到人！」
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