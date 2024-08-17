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李彩華夜景配美食Chill歎
李彩華（左）忙裏偷閒 ，約好友於無敵夜景前聚會。
藝人李彩華向來投資有道，早前更一炮過買入泰國一房一廳單位自住，認真犀利。她近年長駐內地發展演藝事業，日前難得抽空返港，並於社交網晒出跟友人於有着無敵夜景的高檔餐廳，Chill住歎美食的影片。着上吊帶裙的她，身材弗到漏之餘，光滑緊緻的肌膚更是凍齡有術。
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