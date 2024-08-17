零距離緊貼胸肌 郭珮文睡衣誘惑 攬大隻仔浴缸「激戰」

「大騎樓」港姐郭珮文近日在社交網上載與猛男「激戰」的短片，片段由多張誘人照片組成，最引人遐想的，是兩人在浴缸依偎、頭貼頭的畫面。當中她以吊帶睡衣上陣，性感程度爆燈！

無綫藝人郭珮文（Juliana）繼早前主持無綫節目《福祿壽訓練學院》後，最近又有新劇出街，曝高率極高。她似乎意猶未盡，近日在社交網分享與肌肉猛男「激戰」的短片，並留言指所有的記憶都是潮濕的。

片段由多張充滿電影感的相片組成，以小背心示人的Juliana與赤膊猛男飾演情人，演繹情侶在家的日常。2人先在床上睇書，隨後由梳化影到露台，猛男在露台脫去上衣，與Juliana頭貼頭，而她緊貼男方胸肌，場面火辣。

性感上陣小兒科 2人之後轉戰浴室，換上黑色吊帶睡衣的Juliana大騷迷人身段，猛男則除剩內褲，從後攬住她。他們下巴碰鼻子，在浴缸依偎，畫面誘惑。網民對照片十分受落，激讚Juliana好身材，又讚照片有文藝感。Juliana在社交網感謝攝影師為她圓夢，表示一直想拍這種有氛圍感的照片。

Juliana昨日受訪時，談到這輯相片的由來，表示是跟攝影師朋友的創作，希望嘗試新風格。問到與猛男親密拍照會否尷尬？她說：「唔會，因為每張相背後都有故事，拍攝時氣氛亦好輕鬆、愉快、有講有笑，實際上同男仔並唔係好親密。」談到打扮性感，她指是普通穿搭，只是攝影師拍出誘人感覺。