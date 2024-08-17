中娛星動：節目組疏忽致場面失控 王鶴棣遭「喪屍」圍堵 嬲爆劈炮唔撈

內地小生王鶴棣錄製節目時，因製作組沒有做足保護措施，令他遭數百名圍觀者包圍，場面極度混亂，十足拍喪屍片一樣，相當驚嚇！事後他嬲爆宣布退出節目，製作單位亦跪低道歉。

王鶴棣近年人氣強勁，備受矚目，私下愛打籃球的他最近現身廣東東莞，錄製籃球主題節目《我的主場》，吸引上千名民眾到場圍觀。不過，製作單位未有做好安全措施，管控疏忽，令錄影現場陷入混亂，更出現數百人瞬間包圍王鶴棣的嚇人場面。

有網民分享當時現場片段，可見人群以王鶴棣為中心，未見有任何安全措施保護拍攝中的藝人，圍觀人潮與藝人之間毫無距離，加上粉絲情緒高漲，幾百人同時蜂擁上前，畫面十足喪屍片！現場有老人家及小朋友，混亂中有人跌倒，王鶴棣想攙扶對方但被圍堵，一度陷入危險，連主持人都嚇到呆，現場情況極為失控。有現場粉絲還指場地地面濕滑，有多灘積水，但節目組沒有處理過。

製作單位跪低道歉 隨後王鶴棣工作室發聲明，表示他熱愛籃球，本着認真態度和敬業精神配合錄影，可惜事與願違：「節目錄製現場混亂，存在眾多隱患未解決，導致出現重大錄製事故。」工作室又指曾多次與節目單位溝通，但現場問題仍然未獲解決，為保護藝人人身安全與合法權益，正式通知退出節目後續錄製，並暫停與該節目的後續配合與宣傳，同時要求節目單位公開道歉。被問到王鶴棣有否受傷？經理人公司方面表示沒有。

《我的主場》節目單位同日發聲明道歉：「因節目執行管控疏忽，出現現場流程執行不到位，錄製場面混亂的情況，對此，我們向王鶴棣先生和現場觀眾以及粉絲深表歉意。」不過此舉仍無法挽回已離隊的王鶴棣。