李多慧青澀學生Look曝光

「啦啦隊女神」李多慧人見人愛，近日網上流傳她讀大學時的青澀樣，束起馬尾的她被讚笑容清純，樣貌與現時分別不大，Fans大讚：「原來她從學生時期就這麼迷人。」另外，她日前在街頭快閃拍跳舞片，穿上貼身吊帶短裙火辣度爆燈，扭動蛇腰期間，更不慎露出打底褲，見她全程表情多多，十分可愛。