翹同性密友行街 阿嬌高調晒洩蜜公仔

藝人鍾欣潼（阿嬌）與同性密友皇甫聖華的親密互動曝光，相關影片火速登上內地社交網熱搜；而阿嬌一於少理，昨日繼續網晒「洩蜜公仔」，未有避忌。

阿嬌與內地網紅皇甫聖華不時洩「蜜」，繼被爆結伴外遊後，早前又有讀者爆料指她們發展至同居關係，在北京豪宅區一起生活年多。兩人Po上社交網的家居照出現同系列公仔，被視為同居「證據」，昨日阿嬌不避嫌繼續上載新的珍藏，開心寫道：「新成員加入啦！不過佢係瞓喺度，等我諗吓擺喺邊好呢！」

另外，有內地媒體拍得阿嬌與皇甫聖華撐枱腳，飯後還翹實行街，舉止親密，其後雙雙返酒店，不過到達酒店地庫時，兩人前後腳落車，相當謹慎。

Fans質疑造謠 相關片段火速引起熱議，但有網民發現影片經過剪輯，前段的確是看到穿上黑衣的阿嬌，戴着口罩在機場候車，當時她沒有戴Cap帽，但之後出現的黑衣女子戴上Cap帽及口罩，全程頭耷耷不見容貌，而翹手畫面更只得背影，而從背影來看，該女子的頭髮長度似與最初看到的阿嬌不同，故被質疑造假。

有Fans怒斥有人惡意造謠，指片中人可能並非阿嬌，而是另一網紅周揚青，因周揚青亦曾與皇甫聖華傳緋聞，而片中背影的確與周揚青有點相似。不過，亦有網民懶理真偽，紛紛向走出離婚陰霾的阿嬌送祝福。