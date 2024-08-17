達成共識 戀愛不張揚 衛詩雅明年2月做人妻 Gin Lee準備接花球

未知Gin Lee（左）能否在Michelle的婚禮上，順利接到花球？

藝人衛詩雅昨日宣布將於明年2月舉行婚禮，李幸倪（Gin Lee）立即自薦在婚禮上獻唱送祝福，表示從準人妻身上學識將感情事保持低調，一日未嫁都不會張揚。

英皇娛樂期間限定概念店「0 e:ffect Concept Store」昨日在銅鑼灣開幕，成為融合音樂、電影等元素的新潮點。英皇集團主席楊受成率領旗下藝人Gin Lee、衛詩雅（Michelle）、溫碧霞和許靖韻等出席，同時為7、8月生日的藝人切蛋糕慶祝。本月26日生日的Gin Lee，透露屆時會到台灣學習動物傳心術，藉此與愛貓好好溝通：「佢年紀大，身體有小毛病，想知佢嘅需要，都可以幫吓同事嘅寵物。」又笑言將來或可成為第2份職業。

同場的Michelle透露自從獲拍拖兩年的醫生男友求婚後，忙於籌備婚禮事宜，不過已辦得七七八八：「婚宴日子同行禮日子定喺明年2月舉行，試咗裙褂，但未試婚紗。」Gin Lee聞言即自薦在婚禮上唱歌，又表示會準備人情，認真老友，Michelle表示：「我會拋花球畀你。」

全力以赴發展事業 提到Michelle日前亮相譚玉瑛的電台節目，遭踢爆曾帶前度出席派對勁尷尬，她笑言當日開車回家時驚到震，現在提起也緊張流汗，但認為每個人都有過去，相信未婚夫會理解，亦覺得感情事應該低調。Gin Lee聞言表示認同，並揚言一日未嫁都不會講感情事，現時只想努力工作。

至於同場的溫碧霞（Irene）以大Deep V亮相，勁晒好身材，還不介意被人望，笑言可以一齊欣賞。上月生日的她透露舉家到峇里旅行慶生，平日工作忙碌，想趁暑假多陪老公及兒子，之後會再去日本玩，又稱不太擔心地震，深信命運一切自有安排。她又表示對主演電影《謊島美人魚》感滿意，自評有80、90分。