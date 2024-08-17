獨家訪問：《法證VI》配角搶戲 網民睇唔過眼 黃宗澤拉隊宣傳「慰粉」 嗌添食補飛

視帝黃宗澤（Bosco）擔演的《法證VI》日前首播，內地網民嫌配角戲份比主角還多，當中港姐出身的阮嘉敏更慘成眾矢之的，認為她的緣故令Bosco被「減戲」。Bosco之前被問及此事，笑言要開第7輯，但仍難以平息「民憤」，昨日他親自拉隊到內地「慰粉」，認真識做！

無綫劇集《法證先鋒VI：倖存者的救贖》早前在內地率先首播，內地網民先睹為快，香港觀眾亦於翡翠台一連看了5集。過往《法證》系列向來有口皆碑，新一輯主角沿用上輯班底，由化驗師黃宗澤、法醫蔡潔及高級執法人員袁偉豪組成「破案鐵三角」，開播前觀眾大為期待。不過劇集在內地播映以來口碑兩極，不少劇迷都是Bosco的捧場客，他們不滿配角戲份比主角還要多，有感「妹仔大過主人婆」，高呼「還我黃宗澤」！而劇中被喻為「小鐵三角」的戴祖儀、林正峰及阮嘉敏慘成「箭靶」，在內地網遭洗版式狠批，當中尤以阮嘉敏為甚，網民指其角色煩厭，而3人經常在洗衣店、咖啡店肆無忌憚地研究案情，令觀眾大惑不解。劇迷直指主角談情多過查案，案件以離奇的設定來當噱頭，但無法完善細節，最後草草破案。不過，劇中亦有不少演員甚得網民歡心，如傅嘉莉、趙璧渝獲讚演得出色。

阮嘉敏犯眾憎自認不足 對於以上批評，男主角Bosco日前回應傳媒時只無奈表示：「咁要開第7集喇！到時再由感情戲同查案戲之間取出平衡，第7集咪等王敏奕歸隊再正式查案。」而為了安撫一眾內地網民，3大主角Bosco、袁偉豪及蔡潔昨日齊齊到內地宣傳造勢，為了讓觀眾息怒，一連出席多場直播及商場活動，他們更在現場行Catwalk勁擺甫士，向來錫粉的Bosco又主動「慰粉」，近距離合照，難怪他在內地如此受歡迎！

至於日前按捺不住「跪低」跟網民正面「對話」的阮嘉敏在網上留言：「可能這次我這個角色不太討你喜歡，我會努力進步，希望你會喜歡我將來的角色。」而她接受本報訪問時說：「多謝觀眾有收睇，亦知道大家有留意我嘅演出，多謝大家畀咁多意見我，我盡量睇晒啲留言。自己嘅演戲經驗暫時未係太多，仍然有好多不足之處，我會反思同努力改善。」對於因戲份多而犯眾憎，會否感無辜？她說：「反而我會專注點樣令自己嘅演技進步，努力做好自己。」她強調會接受所有意見再去改進，成為一位好演員。

同樣受靶的戴祖儀昨日受訪時表示：「理解網民心態，因為套劇好多人鍾意，同埋最經典嘅角色就係Bosco，所以我哋出多咗係會畀人喧賓奪主嘅感覺，希望大家畀機會我哋去試，而且冇我哋點樣顯得Bosco查案嘅珍貴，我哋永遠只係綠葉。大家批評我哋係覺得榮幸，起碼討論度高，大家有睇套劇。我覺得有時網民批評都啱，好似我塊面生咗粒瘡，作為藝人嘅自我管理嚟講，我真係做得非常失敗。」而林正峰受訪時坦言：「藝人係好被動，我哋3個只能夠做好角色，盡力去做，劇情係管唔到。」他有留意網民的意見，無論正評或負評也會看，有時網民的評論兩極，對其樣貌亦有讚有彈，他自覺拍《新聞女王》時演技一般，希望努力會有進步，又指面對負評有時難免不快，但會自我反思及紓壓。