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Sophie着比堅尼行山
熱愛日本動漫與Cosplay文化的26歲美國女模Sophie Mudd，最近於社交網站分享親近大自然的照片，其中她戴上頭巾、穿上比堅尼與熱褲行山，留言表示：「侏儸紀故事線。」她又換上另一款比堅尼，在瀑布與小溪旁留影，留言表示：「秘密薑花與美人魚。」
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