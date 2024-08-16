誤會引發不和 搵老公出頭 Blake唔妥Justin辱肥兼抽水

美國女星Blake Lively被爆與愛情新片《痛愛完成式》（It Ends With Us）美國男星拍檔兼導演Justin Baldoni不和，認為對方拍抱戲時「辱肥」，拍咀戲又疑似抽水！

加拿大男星賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）與妻子Blake今期齊齊推出新片，老公的漫威超級英雄新片《死侍與狼人》（Deadpool and Wolverine）大收旺場，老婆的《痛愛完成式》隨後跟上，成為話題，不過知情者卻大爆Blake與《痛》片拍檔Justin不和，源於一個誤會。

話說其中一幕Justin需要抱起並高舉Blake，由於Justin背脊曾經受傷，他便透過片場訓練師詢問Blake的體重，並尋求避免受傷的方法。然而，當時生完第4胎的Blake深感被冒犯，認為Justin這樣問是「辱肥」（Fat-shaming），變相批評她過重。其後Blake又覺得Justin於兩人的接吻戲份，吻得比所需要的時間更長，有抽水之嫌。Blake被爆請來老公賴恩改劇本，再度引發劇組中的緊張，結果宣傳電影時，Blake與Justin都避免合照。

被女記者翻舊帳 與此同時，美國娛樂女記者Kjersti Flaa加入戰團，公開2016年Blake宣傳《情迷聲色時光》（Cafe Society）的訪問片段，其中Kjersti一開始恭喜Blake大肚時，Blake深感被冒犯，暗嘲沒有身孕的女記者肥胖：「我都恭喜你大肚。」當Kjersti問到Blake片中服裝時，Blake故意冷待她，只與身邊的拍檔Parker Posey聊天，最後又嘲諷傳媒刺探名人私生活。Kjersti坦言該次訪問體驗非常不愉快，令她心生辭職念頭。影片公開後，網友紛紛留言替女記者不值，指Blake就如校園中的霸凌女王。