暢所欲玄：現代算命特色

現代的人算命比古人複雜，古人的要求與生活簡單，現代的人生活多姿多采，要求多而且高，心思更有各式各樣的問題，要求不但要準要細節更要發生之時間正確。

現代的人對算命的主要發問，男性以事業錢財為主，次要是家庭姻緣，再來是健康、買樓與移民，更甚至何年生孩子，這些現代人生活非常貼身之問題。女性則以姻緣感情為主，其次是事業錢財，健康之後是生孩子，投資買樓都是必問之問題，還有移民與長輩的健康問題，孩子的成就與性格。

以上是基本的問題，必問，再來是意外之有無，際遇之好壞，甚麼生肖旺自己，老闆的性格，下屬的優勢都會問。所以現在的算命先生，對八字命理學的技巧，必須了解細膩，要從八字中找尋出這麼多的資訊，說難不難，說易也不易。

以現在香港算命先生，對以上的問題，有很多師傅有能力做到的。當中最難的，是應期。應驗的時間最重要，因為知道了出現的時間，命主就可以作出對應的方法，改善命運所帶來的限制，這就是算命最重要的技巧。

全球算命師大賽總幹事李文淵師傅