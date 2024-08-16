8月16日(五)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
08月16日 (五)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
萬綺雯古裝Look驚艷網民
長腿女星萬綺雯雖已53歲，但保養得宜，自從與無綫於2022年約滿後，逐步淡出幕前，隨後與老公移居內地，並涉足商界，如今已升級為民宿老闆娘。久未露面的她以一身古裝造型現身，楚楚動人的樣子，凍齡20年驚艷不少網民。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20240816-0816_00282_074/萬綺雯古裝Look驚艷網民
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc