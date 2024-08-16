萬綺雯古裝Look驚艷網民

長腿女星萬綺雯雖已53歲，但保養得宜，自從與無綫於2022年約滿後，逐步淡出幕前，隨後與老公移居內地，並涉足商界，如今已升級為民宿老闆娘。久未露面的她以一身古裝造型現身，楚楚動人的樣子，凍齡20年驚艷不少網民。