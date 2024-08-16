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琳妲遭前輩公園抽水
台灣啦啦隊「樂天女孩」成員琳妲（林羿禎）有樣有身材，不時透過社交網派福利，近日她受邀上訪談節目，自爆初出道時年輕不懂事，因為一位異性前輩以「介紹工作」為名約食飯，未料對方帶她去以高濃度酒精做湯底的餐廳，並趁醉意將她帶去附近公園，施魔爪抽水，幸最後她安全返家，並隨即將對方聯絡封鎖。
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