北京聚會 獻唱冧粉絲 「被加盟」鍾楚曦新片 王浩信一頭霧水

視帝王浩信離巢無綫後主力在內地發展，在內地擁有不少粉絲的他，日前在北京舉行粉絲聚會兼生日會，雖然是7月壽星，但他之前一直忙於工作，未有時間慶祝。其後援會在社交網上載多張現場照片，見王浩信除了跟粉絲傾偈及玩遊戲外，更即席獻唱多首歌，氹得粉絲相當開心。他接受本報獨家訪問時表示：「最近我返北京同經理人、不同單位開會，商談之後合作嘅嘢，順便同呢邊粉絲慶祝生日，之後我會返香港，再同啲香港粉絲聚聚。」