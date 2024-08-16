北京聚會 獻唱冧粉絲 「被加盟」鍾楚曦新片 王浩信一頭霧水
視帝王浩信離巢無綫後主力在內地發展，在內地擁有不少粉絲的他，日前在北京舉行粉絲聚會兼生日會，雖然是7月壽星，但他之前一直忙於工作，未有時間慶祝。其後援會在社交網上載多張現場照片，見王浩信除了跟粉絲傾偈及玩遊戲外，更即席獻唱多首歌，氹得粉絲相當開心。他接受本報獨家訪問時表示：「最近我返北京同經理人、不同單位開會，商談之後合作嘅嘢，順便同呢邊粉絲慶祝生日，之後我會返香港，再同啲香港粉絲聚聚。」
「未有單位接觸過我」
王浩信去年底與內地藝人秦嵐、郭景飛合作拍攝內地劇《黃雀》，而早前網上有傳他將會拍攝新片《燦爛的風和海》，跟鍾楚曦及韓東君等合作，對此，他坦言毫不知情，並笑說：「好多人問過我呢個問題，我都有問自己，因為未有單位接觸過我，但就有好多網上消息好似知道我會拍咁，連角色都有埋，我好想知咩事。」
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