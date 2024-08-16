賣甩男友北上開工 陳庭欣自揭密會神秘男

藝人陳庭欣與富貴男友拍拖多年，向來在人前表現恩愛，但正在內地拍劇的她，日前與貌似無綫小生吳偉豪的神秘男歎咖啡，她更上載自拍短片，似乎不怕另一半呷醋。原來該名嫩男是娛圈新人，愛分享晒肌照，絕對有樣又有身材。

前港姐冠軍陳庭欣（Toby）自從與身家10億的男友拍拖後，由屋邨搬到九肚山豪宅，但仍然非常享受拍戲，除了做主持外，也參演不少劇集和電影。最近她隨劇組到內地為無綫新劇《金式森林》拍外景，並在社交網分享工作日常及等埋位時的指定動作，配文：「今早0530化妝，0730拍劇的節奏。」

網民火速起底 Toby日前上載等開工的片段，起初是自拍靚樣，但鏡頭一轉，她對面坐着一個打扮斯文的嫩男，對方側面看起來有點像吳偉豪，十分帥氣，看到Toby影他時即表現害羞。Toby亦一反平日爽朗態度，未有公開與對方太多互動，也未有分享同框合照。網民看過短片後也忍不住留言：「原來你每日指定動作就係同小鮮肉歎咖啡，小心男朋友吃醋。」、「係咪同你組CP？」

神秘嫩男事後被火速起底，名叫曾錦燊（Charles），是無綫藝員訓練班出身，只得25歲的他已參演過《黑色月光》及熱播中的《法證先鋒VI：倖存者的救贖》等劇集，社交網有不少Chok樣晒肌照。

其實Toby與男友感情相當穩定，雖然男方不時傳出緋聞，但2人至今仍愛得高調，經常在豪宅宴客及坐遊艇出海開P，力證情不變。