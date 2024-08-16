中娛星動：陳曉開工變「媽寶」 陳妍希玩姊弟戀 啜爆小鮮肉

傳婚變多時的陳妍希與陳曉各自開工，陳妍希有「小鮮肉」陪拍，2人甜蜜拍接吻戲，她更對男方呵護備至，貼心整理領呔。「媽寶」陳曉則獲母親探班，笑逐顏開。

41歲台灣女星陳妍希與內地男星陳曉婚變傳聞傳得沸沸揚揚，去年5月女方的生日派對後，兩夫妻再沒有同框，外界更猜測陳曉去年底已提出離婚。現時他們各自為新劇開工，陳妍希在杭州拍攝劇集《狙擊蝴蝶》，曾被捕捉到已將婚戒除下。劇中她與22歲的內地「小鮮肉」周柯宇大談姊弟戀，劇組早前更趁七夕發布他們甜蜜互動的片段，雖然雙方年齡相差19年之多，卻毫無違和感，看得粉絲心癢癢。

為周柯宇整理領呔 連日來的拍攝，2人不乏親密場口，當中包括接吻戲，雖然周柯宇經驗尚淺，但在導演及陳妍希的指導下順利完成拍攝。拍攝時，拿着花束的陳妍希相當風騷，笑容滿臉，更曾為周柯宇整理領呔，分外細心，不知還以為是一對小戀人。

至於陳曉現時在內蒙古拍攝清裝劇《大生意人》，向來愛錫兒子的陳母特地飛到當地陪伴兒子，還拿粟米給他吃，陳曉即露出燦爛笑容，心情相當不錯。過去陳曉與劉亦菲拍攝《夢華錄》時，陳妍希曾帶兒子在劇組待了半年之久，就是為了陪伴老公。