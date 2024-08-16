歌手薛凱琪出道多年依然少女味濃，獲網民封為「香港最後一個少女」。近日她迎來43歲生日，前晚好友何超蓮在社交平台分享為她慶生的畫面，薛凱琪對着蛋糕吹蠟燭許願，開心表示感謝。薛凱琪素顏戴帽示人，網友讚她狀態絕佳，看不出真實年齡，靚得自然。