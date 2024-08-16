Edan拍MV唔預林明禎 寧願搵「前度」

男團MIRROR成員呂爵安（Edan）與女神林明禎的緋聞成為全城熱話，Edan近日推出新歌MV，但女主角不是緋聞女友，令歌迷大呼失望。向來轉數快的他還在節目中玩謝隊友姜濤，爆笑連場。

Edan早前被本報踢爆跟馬來西亞女神林明禎蜜運，直認曾在歐洲撐枱腳，日前他們各自晒出在機場食雪糕的照片，惹來同遊日本的揣測。林明禎前晚到紅館欣賞天王郭富城的演唱會，並在社交網分享拿紙心心和羽毛的賣萌照，有網民就留言問她是否與Edan拍拖睇騷。

緋聞傳得熱哄哄，但Edan近日推出的新歌MV女主角並非林明禎，而是與歌手陳凱詠（Jace）首度合唱情歌《漸漸我們》，MV中演過氣情侶，鏡頭後笑料不斷，現場籠罩歡樂氣氛。

一句潮語玩謝姜濤 另外，Edan與隊友Jeremy主持的網上節目邀來姜濤做嘉賓，姜濤被問到「SLDPK」的意思，他不懂解答，Edan就說：「照譯番就係『成龍打保錡』！」姜濤一臉茫然，Edan扮認真再說：「呢句係呢排好Hit嘅嘢！」姜濤對此愈來愈好奇，不禁傻笑，他事後在社交網表示：「我感覺跟唔到依家啲後生仔，第一次聽，終於明咩叫…… #SLDPK #成龍打保錡」，並標註組合ERROR成員吳保錡，「祝」他早日康復。

其實「SLDPK」是00後諧音潮語，之後歌手林家謙賦予這個詞「少年的拚勁」的意義，並表示若推到過百萬引用，會考慮推出同名作品，網民即起哄要求他實現承諾。林家謙其後宣布出新歌《神愛世人》，由林宥嘉作曲填詞、自己監製，並標註「小林的拚勁」。