進軍國際 久別現身 李敏鎬殘爆跌Watt 丁海寅發功追擊

韓星李敏鎬昨日現身紐約為美劇造勢，在零修圖下現「真身」，暴露其最新狀態，臉龐浮腫加上曬黑後更顯憔悴，難復當年勇，反觀較他年輕一歲的丁海寅昨日谷劇時狀態超弗！

近年被指顏值跌Watt的37歲「長腿Oppa」李敏鎬，自從4年前主演的韓劇《The King：永遠的君主》收視口碑皆輸後轉戰美國，前年憑美劇《彈珠人生》首度進軍國際，之後鮮有現身公開活動。他昨日在紐約出席《彈珠人生2》試映會，以一身型格裝束登場，與女主角金敏荷風騷派心。他早前因脹爆拍廣告被指發福走樣，昨日闊別多時亮相公開場合，在零修圖下展現最真實的一面。李敏鎬臉龐浮腫加上膚色黝黑，容顏更顯憔悴，有別於其廣告照修圖後展現的皮光肉滑。雖然男神風采不再，但依然吸引不少外籍粉絲在會場外向他索取簽名。

青梅竹馬擦出愛火 另一邊廂，現年36歲的男神丁海寅，雖然只較李敏鎬年輕一歲，但他狀態大勇，昨日翹實身穿短裙晒腿的拍檔鄭素敏，在韓國參加tvN新劇《媽媽朋友的兒子》發布會，兩人於劇中由青梅竹馬發展為情侶，愛情線令人期待。至於女神金所炫與男星蔡鍾協合演的tvN韓劇《是偶然嗎》，前晚上演大團圓結局，金所炫決定跟隨男方赴美，兩人在機場深情熱吻，可惜收視僅得3％，慘淡收場。