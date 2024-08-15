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黃淑蔓做「星媽」 帶貓咪拍MV
藝人黃淑蔓最近作客HOY TV節目《尋找喵喵的故事》，變身一日店員服侍貓咪。本身養了兩隻貓的她，早前帶了其中一隻參與新歌《我的受保護動物》MV拍攝，場面溫馨，但她指兩隻貓咪很怕出街，所以如非必要，都不會帶牠們外出。
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