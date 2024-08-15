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章若楠驚青陷男人堆
與男神陳偉霆合作內地劇《照亮你》而傳緋聞的內地小花章若楠，向來走甜姐兒路線，早前卻激罕挑戰性感底線，穿上內衣拍廣告，雖然並非波濤洶湧，但小蠻腰亦相當吸睛！性感造型令她人氣急升，日前她在瀋陽出席公開活動，未知是否大會安排失當，她被逾萬男Fans重重包圍，嚇到花容失色，全程用雙手護胸，非常驚青！
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