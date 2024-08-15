《中年好聲音》曹敏寶緋聞男友 被追數逾80萬 梁浩銓直認做錯咗

無綫節目《中年好聲音》參賽者是非多多，當中38歲的曹敏寶今年初被爆疑與人夫梁浩銓有婚外情而遭雪藏，有指梁浩銓跟無綫解約後繼續經營音響工程公司生意，但近日疑被公開追數！

有疑似債主踩入《中》社交網粉絲討論區，撰長文指梁浩銓欠債纍纍：「中年好聲音第一屆第12強梁浩銓欠本人數萬，本人誤墮梁浩銓音響工程投資陷阱，已多次追討不果，由年頭年30晚開始追討，連2月中幫佢返咗兩日Part Time嘅人工都冇出，嗰度每日返咗12個鐘，直到現在足足3個月仍未能追討。」並指對方用轉頭入、戶口被凍結、網上銀行用不到為藉口不還錢。

疑似債主又說：「我開頭以為佢淨係欠我一個人錢，原來唔係，佢開咗債主群組，加晒佢欠人錢嘅債主入去（包括我），欠嘅數目超過80萬，但一蚊都冇還過畀我哋。我哋成班苦主，搵極佢都搵唔到，佢淨係識得逃避，我之前已經爆過佢欠款嘅事，佢喺訪問中話會處理，但到依家冇處理過。」

承諾積極處理 有讀者向本報提供多張疑似追債群組內的對話截圖，當中見有逾10位債主，梁浩銓在群組內先說明自己的處境，表示會正視問題，已透過不同渠道和工作去調動資金，又認衰並道歉：「同大家講聲對唔住，我之前做錯咗，希望大家高抬貴手。」他又叫大家在群組內留下他所欠的數目，他會積極處理同解決。