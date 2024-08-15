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李宜錚開中門 陷走光邊緣
李宜錚打扮性感，大派福利。
前歌手李宜錚（前名：李蘢怡）淡出娛圈多年，早已轉行。日前她在社交網分享一輯新相，穿上中門大開的長裙，看起來似乎沒有打底，豐滿上圍游走於走光邊緣，搶盡眼球。而她表現大方，擺甫士時毫不遮掩，極之養眼。當中一張側身「倒奶」照，更令網民表示睇到噴鼻血。
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