重現「古惑仔」絕招 小S飛擒大咬箝到實 鄭伊健嗌救命

藝人鄭伊健最近在為台灣女星徐熙娣（小S）主持的綜藝節目擔任嘉賓，上演激情戲時伊健任小S魚肉，被她手腳並用「生擒」，逃脫失敗的他只能夠掩面嗌救命，相當爆笑。

鄭伊健最近到台灣宣傳演唱會，近年鮮有亮相節目的他「送羊入虎口」，現身小S主持的節目《小姐不熙娣》，他在節目中大晒「港普」，雖然有點雞同鴨講，但一眾女主持相當受落。

熱情如火的小S提議與伊健上演激情戲，並主動靠近表示很累，伊健傻笑叫她睡覺，小S聞言即入戲地倒入他的懷裏，伊健尷尬得不知如何是好，只能遮嘴大笑。

睇漫畫學做戲 伊健見形勢不對準備「逃走」，但經驗老到的小S又怎會放過他：「幹嗎，不能起來，你給我過來，躺好。」更「自肥」手腳並用箝實伊健，命令他閉上眼睛睡覺，無從招架的伊健像小綿羊一樣默默承受，掩面嗌救命，相當爆笑。

此外，伊健被問到演出經典電影《古惑仔》有甚麼要求？他笑說：「你可以去香港買本《古惑仔》漫畫，快看幾遍就知道有甚麼方法去演。」眾主持又要求他重現「陳浩南」的行路方式，但他指已經脫離了角色，所以無法示範。

小S當然不會放過他，自己扮起「十三妹」與伊健一起以「古惑仔」式霸氣出場，伊健卻變成跟班。一輪擾攘後，伊健終於顯露「古惑仔」本色，示範了一下「彈煙」動作，相當有江湖味道，惹來一陣起哄。