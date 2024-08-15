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鄭希怡食麵違泊 被罰$320
鄭希怡醫飽個肚，卻荷包不保。
藝人鄭希怡與老公近日拍片帶網友到街市食車仔麵，想不到二人食完後，發現座駕因違泊被罰款，對此，鄭希怡笑言：「我們因為懶，沒有停在停車場，得到了一張320的罰單，但我覺得值，因為它是好吃的。」而比起美食，網民就比較關注鄭希怡的皮膚和穿搭，不少人留言問她如何保養，以及身穿甚麼品牌的服飾。
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