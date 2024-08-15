跟前輩鄭浩南學嘢 黃宗澤「肌」不可失 向張繼聰求助

視帝黃宗澤和張繼聰在《紮職》系列電影中再續兄弟情，還有幸與前輩鄭浩南合作，張繼聰非常仰慕對方健碩的身形，笑言在戲中被前輩毆打是對自己的一種肯定，黃宗澤則戲言得到啟示，誓要做肌男。

藝人黃宗澤（Bosco）和張繼聰（阿聰）在電影《紮職3》中有不少追逐和打戲，炎炎夏日打戲連場固然辛苦，不過與電影動作指導張文傑等相熟，開工亦是一件樂事。Bosco笑言若再拍第4輯，應該要跑馬拉松了，又直認唔夠跑：「拍緊嘅時候，我終於下定決心，叫阿聰畀佢個健身教練電話我，因為發覺自己起跑慢咗。而且我好瘦，之前仲斷過腳，又有頸椎問題，疫情期間又停咗，好幾年冇操過，肌肉流失太多。」Bosco透露現時只要不用開工便去健身，一星期做足4日，問到是否已練出腹肌？他則賣關子稱若將來工作有需要便會展露身材。

阿聰則認為自己是一部出廠40多年的老爺車，時刻需要保養，提到前輩鄭浩南（Mark）有一場打戲，對自己最「出力」，阿聰則表示：「都唔記得打咗幾多下，唔痛，我會當係一種肯定，哈哈！」又大讚對方是圈中「肌肉界代表」和「蛋白質之王」，身形冇得彈：「所以打我係對我嘅認可。」Bosco趁機接話：「我都想認可你！」

難抵美食誘惑 除了欣賞Mark的肌肉，阿聰也好欣賞前輩時刻保持大細路的年輕心態，又大爆對方收工便換短褲：「似足準備出海，好有型，自問挑戰唔到短褲。」還透露之前為了一場除衫戲，花2、3個月做運動和節食，拍完第二日立即破戒。Bosco亦笑言有類似經歷：「拍完個鏡頭，蝦餃燒賣擺喺前面，着番衫即刻食。」對於Mark讚他們不用埋位時便會討論角色，絕無嬉戲，甚有書卷味，Bosco則表示拍到第3集，自己與阿聰、陳家樂和導演都已形成默契，一起微調劇本，不過第一次被人讚有書卷氣也很開心。