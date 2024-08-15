180度視野幕牆搬上紅館 郭富城舞出王者功架：冇咁易退休！

等足8年的郭富城紅館演唱會開鑼，終見證他練舞700小時的成果外，其半億打造的百變舞台首度曝光，除有橫跨紅館的180度視野長幕牆外，方塊凱旋門機關啟動後，魔幻「AK城堡」空降台上，在舞壇新秀爭上位下，頭戴皇冠的城城仍然穩坐「舞台王者」寶座，他在騷上說：「我咁鍾意舞台唔會咁易退休。」

郭富城（城城）共13場《ICONIC世界巡迴演唱會2024－香港站》前晚在紅館舉行首場，全場爆滿，一直保持神秘的半億舞台終見真身，三面台上，中間以高度頂上天花板的巨型LED為主螢幕，左右兩邊再加兩個大螢幕，打造成一幅視野達180度的長幕牆，令場內每個角落的觀眾都欣賞到城城演出，還有能時開時合的方塊凱旋門機關，加上燈光投射，營造出千變萬化的視覺效果。

至於最令全場嘩然的則是台上突然空降「AK（Aaron Kwok）城堡」，而戴上皇冠的城城就坐在立體城堡中的寶座上，在17位舞者的伴舞下獻唱《國王的新歌》，盡顯王者本色。之後在半空的舞台上，跟一批又一批的舞蹈員跳唱經典快歌，緊接「AK城堡」登陸台上，城城再獨佔另一升高了的小型舞台跟12位舞者鬥舞，最後沿斜台滑落主舞台。而唱《純真傳說》時，城城更技高人膽大用白眼罩蒙眼，於升降高台上又唱又跪地，台下觀眾也戥「離地」的他感牙煙。

潑墨畫送驚喜 城城亦在騷上展現其能文能「舞」的一面，邊唱《飛》邊在台上即席揮毫，先用拐杖在畫紙上畫上第一筆，再用綠及藍色油彩潑墨，不消幾分鐘就完成抽象作品，最後大筆一揮簽名作結，破天荒的「文藝表演」令觀眾相當驚喜。近年愛上畫畫及寫字的他表示經歷足不出戶的疫情，令他愛上線條優美的中國及西洋畫：「正值疫情時，我做唔到自己嘅創作，換咗另一啲創作，啱啱喺大螢幕上有啲畫面、圖案就係我畫，係記載住我2024年8月13日喺紅館同大家分享我嘅作品，我希望將來有機會同大家分享到我一啲畫作，一樣都係我創作，四合作一，歌、舞、字、畫，好唔好？」

除即場作潑墨畫外，城城首唱為歌迷而創作的新歌《您》時，大螢幕上出現共30幅由他創作的書法，今年正是他踏足紅館30周年，他表示：「代表咗我對每位歌迷，喺呢30年嘅紀念同印記，希望永遠留喺我心裏面同工作室裏面，當有日見唔到你哋，我會攞呢啲字畫出嚟去感受你哋，每幅字畫裏面嘅『您』字係代表1年，有30張代表30年，希望我老咗，喺舞台上無法表演時，呢啲就係我最好嘅回憶。」

而個唱開始時，現年58歲、跳足40年舞的城城提及退休問題，指個唱原本名為《ICONIC EXIT》，但開會時擔心產生誤會才作修改，他說：「同事話有一個標誌性出口，怕誤會我要退休，我咁鍾意舞台唔會咁易退休。」他又突然變感性，指自己隨時「喊得出」，但礙於情緒管理，會將動力和感情放在作品中，更指其作品包含血與汗及感情，自問：「唔識表達，有時好直得罪人都唔知，但唔緊要，歌迷支持我就得，當然除咗我家人，包括太太同兩個女，8年前同佢結婚，當時我仲係小伙子，依家已經唔同，成熟同沉穩咗，係一個丈夫同爸爸，會繼續學習，繼續同大家表演。」唱出《愛是全奉獻》感激家人。個唱結束前，他邀請全體舞者齊跟觀眾做出個唱主題曲《EXIT》手勢及萬人人浪，再度炒熱全場。

城城演唱會上的180度視野幕牆，為觀眾帶來視覺效果。 城城在台上完成潑墨畫。 城城 城城坐在立體城堡中的寶座上空降舞台。