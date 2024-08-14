同門師弟勸人飲少啲 無辜捱轟 SUGA醉駕餘波未了 粉絲擺陣嗌退團

韓國天團防彈少年團（BTS）成員SUGA最近因醉酒駕駛而被立案調查，昨日有粉絲在事務所大樓門外擺放花牌要求他退出組合。而同門男團Seventeen成員Seunghwan近日在上載啤酒宣傳照時，因附上警告字句而被質疑有意諷刺SUGA，認真無辜！

去年9月入伍的SUGA本月6日晚上被爆酒後駕駛電動滑板車，在泊車時跌倒地上而被執法人員揭發。當時其血液中的酒精含量高至0.227%，達到可吊銷駕駛執照的水平，執法部門已就他涉嫌違反道路交通法立案調查，而後來有報道指SUGA駕駛的其實是小型電單車，惹來網民鬧爆他為淡化事件而講大話。

SUGA捲入醉駕風波後，不少BTS的粉絲大表失望，昨日有粉絲組織在BTS所屬的HYBE事務所大樓門外，擺放寫有「祝賀你的墮落」、「閔玧其（SUGA本名）退團」、「你不覺得對不起粉絲嗎？」等字句的花牌，要求SUGA退出組合，而擁有29萬追蹤者的粉絲組織帳號亦因為醉駕負聞而注銷。

Seventeen下半年起唔齊腳 同門男團Seventeen成員Seunghwan日前在社交網上載宣傳啤酒品牌的照片，並附上警告字句：「過度飲酒會引起中風、記憶力損傷或認知障礙症，懷孕中飲酒會增加胎兒畸形的風險，所有東西都要適可而止。」有部分SUGA的粉絲認為此舉是在諷刺SUGA，紛紛留言炮轟Seunghwan，引起其他網民反感。

另一方面，事務所前日宣布Seventeen成員Jeonghan將於今年下半年服兵役，中國成員Jun則會於下半年在內地拍劇，兩人將不能參與今年10月展開的組合新碟宣傳活動及演唱會，亦意味着粉絲將有一段時間不能見到Seventeen齊人出席活動。