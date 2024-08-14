獨家訪問：離巢歎世界 李思雅孖陳靜玩轉英意法

藝人李思雅日前於社交網宣布已於上月25日與無綫約滿，效力接近20年的她，表示TVB是她踏入社會工作的第一間公司，有不少得着。她表示：「不過都係時候作出一啲改變，由入行到依家，總共主持了4屆奧運會真係不容易，多謝咁多年來畀過機會我嘅所有前輩，合作過嘅工作人員，多謝各位嘅教導，成就今日嘅我。」

回復自由身的思雅接受本報訪問時坦言：「其實公司一早同我傾續約，但係我選擇離開，出面都有啲嘢傾緊，好多都係有關運動嘅工作。」已做4屆奧運主持的她表示今年有接做外邊的主持活動：「自己擅長網球同高爾夫球，好多公司搵我出席比賽、頒獎，仲有同啲VIP交流、打吓波咁，我鍾意運動，又可以做自己擅長嘅嘢，都好充實嘅！」

首次現場睇溫網 日前思雅完成手頭上工作即跟好姊妹陳靜（Dada）齊齊到歐洲旅行，遊遍意大利、法國南部、英國倫敦等，大家對足一個月，她說：「我同Dada好夾，大家都好鍾意運動，之前我哋去澳洲睇網球比賽，今次（歐遊）都有去睇溫布頓網球賽，我係第一次睇，真係好正！」