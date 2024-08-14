郭富城紅館騷開鑼 熊黛林晒恩愛贈興

「舞台王者」郭富城相隔8年重踏紅館舉行共13場個唱。開騷前，歌迷高舉字畫預祝演出成功，城城亦刻意儲足體能準備舞動全場，不過前度熊黛林卻校準日子出甫晒恩愛，被網民暗嘲趁機抽水。

郭富城一共13場《郭富城ICONIC世界巡迴演唱會2024香港站》昨晚於紅館隆重開鑼。開騷前，城城經理人小美、個唱團隊、舞蹈總監Sunny Wong聯同舞蹈員近百人齊集後台拜神，祈求演唱會順利，近百粉絲在鐵欄外高舉城城肖像海報及字畫預祝Good Show，場面熱鬧。

穿上個唱T恤的城城狀態十足，甫落車即向場外粉絲揮手及派心，他受訪時表示期待開騷，因闊別紅館8年，落實檔期後又等足1年。他透露與舞蹈員為今次演出排練長達3個月，最特別是邀請了美國團隊助陣：「好榮幸邀請到來自美國嘅兩位Kinjaz創辦人，邀請佢哋係因為好想有突破，所以必需要有老師幫我同舞蹈員，我同團隊學到好多嘢。」

儲足肌肉勁舞 城城身形恰到好處，問他是否特意留肌肉儲備體力？城城表示：「絕對係，因為今次排舞方向轉變為技術性，需要好多體能，過往做過嘅唔想再做，最緊要弗。」又感激著名美指張叔平為他打造舞台、服裝及造型：「每次佢幫我打造嘅造型，都可以展現出我另一面，今晚大家就會體驗到。」

城城開騷，其名模舊愛熊黛林（Lynn）就於網上晒幸福，上載為老公郭可頌慶生的合照，示愛留言：「老公，生日快樂！」郭可頌亦冧爆回贈愛的宣言：「感恩每天醒來還有你們陪伴在我身邊。」不少網民笑指被兩公婆閃盲，大讚二人有夫妻相。不過亦有花生友指每逢城城有新動向，Lynn也會更新社交網，相當有「玄」。