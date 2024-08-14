蔡潔施「浴」誘露傷疤 網民齊錯Fo

藝人蔡潔前晚在無綫新劇上演出浴戲，大騷香肩，看似養眼的肌膚卻滿布疤痕，疑與上集遭關楚耀生劏有關，相當嚇人。不過，網民卻集體錯重點，激讚她皮膚超白滑。

無綫新劇《法證先鋒VI：倖存者的救贖》前晚播出第一集，蔡潔上演出浴戲，濕身大騷香肩和美腿，白皙的皮膚看似相當養眼，卻滿是疤痕，其傷痕纍纍的肌膚，相信是上集被關楚耀生劏所致。而相關畫面曝光後，網民卻錯重點，大讚蔡潔擁有超白滑肌膚及修長美腿，十分搞笑。

黃宗澤王敏奕顏值冇得彈 而劇集首播的焦點則落在黃宗澤與王敏奕這對CP身上，劇情講到兩人在日本結婚兼浪漫旅遊期間，敏奕突然失蹤，生死成謎。雖然敏奕出場僅約5分鐘，但網民對她的「零死角」美貌大為讚嘆，又認為入行多年的黃宗澤仍能保持帥氣相當厲害，近日內地更興起一片「黃宗澤煲劇潮」，不少網民都因為迷戀黃宗澤而狂煲《法》劇。

此外，劇中飾演KOL的趙璧渝亦令人眼前一亮，她指事前做了不少功課模擬做直播，希望能演出精髓：「劇組嘅設計師花咗好多心機，試咗好多套衫又配搭唔同嘅飾物，去配搭出呢個Y2K Style，都係造型師嘅功勞！」