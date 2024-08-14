193逆市搬舖 殺入尖沙咀 雲浩影忍笑頻NG 太靚女遭嫌棄
歌手雲浩影首次拍劇頻頻NG，又自爆遭郭嘉駿（193）嫌棄，何啟華（阿Dee）笑指因她「生得太靚」。對於近日傳出跟MIRROR成員合資經營的餐廳要「頂手」離場，Dee澄清絕無其事，而193亦自爆逆市殺入尖沙咀開店。
雲浩影（Cloud）、ERROR成員193及阿Dee昨日出席Viu原創劇《同居少女諸事卜》試映會。Cloud角色在劇中要周旋於Dee和193之間，但笑言現實生活中她兩者也不會選：「佢兩個太好朋友，我揀邊個另外嗰個都會唔開心。」又笑指二人經常嫌棄她，身旁的阿Dee笑說：「我嫌棄佢生得太靚，唱歌又好好聽，做戲又吸引，頭先睇佢扮中學生好好笑！」193即時附和表示：「Totally agree！」問到Cloud是否他們心目中的女神？二人回答：「一定係啦！」Cloud又大爆跟二人合作很有難度，因對方經常「爆肚」害她不停NG：「因為我要忍笑。」
阿Dee餐廳傾續約
談到有指阿Dee跟MIRROR成員Lokman及Alton投資的餐廳找人頂手，阿Dee澄清絕非事實，透露正洽談續約並會繼續經營，望能為大眾提供平民價錢的美食。問到是否蝕錢？他指生意額不便公開：「為賺錢就唔係咁嘅標價，只要啱啱好可以繼續做就得。」至於在土瓜灣經營咖啡店的193，亦自爆店舖曾找人頂手：「想轉更旺嘅地區，依家已經轉咗去尖沙咀。」
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