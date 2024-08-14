193逆市搬舖 殺入尖沙咀 雲浩影忍笑頻NG 太靚女遭嫌棄

雲浩影（Cloud）、ERROR成員193及阿Dee昨日出席Viu原創劇《同居少女諸事卜》試映會。Cloud角色在劇中要周旋於Dee和193之間，但笑言現實生活中她兩者也不會選：「佢兩個太好朋友，我揀邊個另外嗰個都會唔開心。」又笑指二人經常嫌棄她，身旁的阿Dee笑說：「我嫌棄佢生得太靚，唱歌又好好聽，做戲又吸引，頭先睇佢扮中學生好好笑！」193即時附和表示：「Totally agree！」問到Cloud是否他們心目中的女神？二人回答：「一定係啦！」Cloud又大爆跟二人合作很有難度，因對方經常「爆肚」害她不停NG：「因為我要忍笑。」