繼續遊日 無懼地震警報 林明禎伸脷搵食 唐詩詠經歷地震1分鐘

日本發出「巨大地震」警報，但一眾藝人的「返家鄉」行程似乎未受影響！身在北海道的「馬國女神」林明禎大歎當地機場名物；身在大阪的唐詩詠雖自爆感受1分鐘地震，但叫大家不用擔心；黃心穎家姐黃心妙則堅持明天舉家赴日，認真大無畏。

上周四日本宮崎縣對開海域發生7.1級地震，日本氣象廳發出「巨大地震」警報，估計未來一周可能有強烈地震。港府亦提醒身在日本或計劃赴日的港人要提高警惕。正身處北海道的藝人林明禎，再次更新社交網分享片段，並寫着：「約家人到北海道解暑，然後才發現這裏日日30度。」片段中她大口品嘗壽司，吃得津津有味，加上表情多多又舔脷，狀甚可愛。她還晒出其他美食照，包括當地機場名物「牛乳冰淇淋」，無受地震影響心情。

報平安指大阪震度輕 至於身處大阪的視后唐詩詠表示在當地感受到地震：「前日感受到1分鐘嘅地震，震度好輕，反而畀個電話警報聲嚇親！」她叫大家不用擔心，自己會安全為上。

而黃心妙堅持如期出發去日本，她透過社交平台分享性感打扮的家庭照，「無下裝」打扮晒長腿，她表示：「15號準備起飛去大阪，雖然有地震警報，但還是會如期出發，願天保佑日本平安 #在收拾行李忽然想要交代一下啦！」她表示是一家人出發，網民叮囑小心。