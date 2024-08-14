街上愛人一對對 Baby獨坐路邊

女星楊穎（Angelababy）日前現身北京，適逢佳節，她在社交網出Po送祝福：「七夕，希望大家都快樂。」見Baby坐在路邊咖啡室，身邊經過的途人都是成雙成對，她卻一個人獨坐，相映成趣。身穿淺色連身裙的她向着鏡頭回眸，散發仙氣，一臉悠然自得，似乎很享受獨處時光。