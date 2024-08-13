Sell少女味吸客 孫藝珍嬌妻復出 影帝李炳憲助攻

產後強勢復出的韓星孫藝珍，落實與影帝李炳憲合作名導朴贊郁的新片響頭炮，2人將扮演夫妻。片方近日公開首張合照，網民大讚升呢人母的孫藝珍依然不失少女味，很適合演嬌妻角色！

孫藝珍前年3月與韓劇《愛的迫降》拍檔玄彬結婚，同年11月一索得男。她將主演名導朴贊郁的新片《無可奈何》，作為產後復出影視界的頭炮，同片還有李聖旻、廉惠蘭、車勝元及劉延錫等好戲之人，陣容鼎盛。今次是她首次跟朴贊郁及李炳憲合作，電影將於本周末正式開拍，昨日率先公開3人合照，令一眾戲迷引頸以待。

新片改編自美國小說，內容講述李炳憲飾演的中產階層原本擁有美滿家庭，但突遭效力了25年的造紙公司解僱，他在一本雜誌上看到一則招聘廣告後，決定與5位比自己更有才華、更年輕的競爭者展開激鬥。孫藝珍扮演其嬌妻，性格開朗又多才多藝，在丈夫失業後，為了守護家人而展現堅強一面。現年42歲的孫藝珍雖然已為人母，但依然少女味十足，與角色設定的可愛嬌妻形象高度脗合，難怪影片未開拍已被睇高一線。

李政宰再玩死亡遊戲 其實孫藝珍與玄彬升呢父母後，依然深得廣告商歡心，女方早前在珠寶廣告中繼續晒仙氣吸金；男方則以住家好男人形象，為家具品牌拍攝新寫真吸客。

另外，李炳憲參演的話題韓劇《魷魚遊戲2》將於12月26日在串流平台上架，昨日公開新宣傳片，預告在首季中贏得終極獎金的李政宰將與新參賽者再度挑戰死亡遊戲，他再次穿上「456」號碼的招牌綠色運動服壓軸登場。