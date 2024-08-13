暢所欲玄：五行掌（上）

在世界上，相信沒有一雙手掌是相同的，包括掌紋、掌形、手指紋，故此構成每人有每人之命運，並在玄學上統計出一套掌形之公式。西方手相學家分出了七種掌形，即方形手、篦形手、圓錐手、哲學手、複雜手、原始手及精神手。而中國則分為六種手形，即金形手、木形手、水形手、火形手、土形手及混合手。

雖然手形分為幾種，但箇中千變萬化，如何在此千差萬別的手形去分析人生，才是研究手相學的關鍵所在。在此先解說一下中國五行生剋的概念，五行相生是金生水、水生木、木生火、火生土、土生金，一般而言都喜相生為佳，相剋為凶，但如果只是少少相剋也無大礙，但相剋太多自然是不理想了。

五行相生是金生水、水生木、木生火、火生土、土生金，當中之所謂混合手，便是五行混合得太多，不太屬於某一種掌形之謂也。今論述一下五行掌之大概：

水形掌掌肉肥滿，身體比較肥，面形也是胖胖的，面色帶黑，手會比較柔軟，手毛也較多，指甲稍薄，掌紋細緻而不多，此為之水形得真。帶木太多便不宜，金太重亦非佳，帶火則主富，少土無問題，太多則凶。

玄學家伍立群