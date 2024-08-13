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譚嘉儀泰國慶生 性感誘人
藝人譚嘉儀的新歌《Be with you》大獲好評，狀態大勇，今日是她的生日，踏入36歲的她趁生日前夕，即刻來個Family Trip，到泰國旅行兼慶生。她於社交平台分享靚相，相中嘉儀身穿黃色貼身泳裝，大晒凹凸有致好身材，一雙白滑長腿和招牌螞蟻腰更是一覽無遺，連行樓梯都性感過人。
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