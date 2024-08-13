何雁詩捱夜 體重闖高峰

藝人何雁詩為HOY TV擔任奧運評述，完成工作後仍然興奮，望下屆再有機會做評述。談到早前於社交平台分享做Gym的相片，被大讚身材弗爆，何雁詩卻連聲否認：「睇奧運捱夜不斷食嘢，體重登上人生高峰，依家要的起心肝減肥。」