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賴彥妤深圳衝浪 當去夏威夷
藝人賴彥妤近日忙於在內地拍攝無綫劇集《巨塔之后》，熱愛水上項目的她，把握空檔到沙灘衝浪，表示人生首次接觸滑浪是在夏威夷：「本來想去埋潛水睇鯊魚，因為太大浪所以取消行程，機緣巧合變咗去衝浪，一玩就愛上了。今次去深圳衝浪，都有少少好似去咗夏威夷嘅感覺，好有回憶！」
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